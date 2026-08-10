Bagpat News: पौते के पैरों की सलामती की मन्नत लेकर हरिद्वार से कांवड़ लाए श्यामलाल
Bagpat News: दाहा। पौते आयुष के पैरों के ठीक होने की मनोकामना लेकर बागपत के मुकीमपुरा गांव निवासी श्यामलाल हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने परिवार के साथ गंतव्य की ओर
Bagpat News: दाहा। पौते आयुष के पैरों के ठीक होने की मनोकामना लेकर बागपत के मुकीमपुरा गांव निवासी श्यामलाल हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने परिवार के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार का पुरा महादेव मंदिर में गंगा जल से जलाभिषेक करने का संकल्प है। श्यामलाल ने बताया कि उनके पौते आयुष के पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा से मनोकामना मांगी है कि यदि बाबा उनके पौते के पैर ठीक कर दें, तो वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे और पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इसी संकल्प के साथ श्यामलाल कांवड़ लेकर चल रहे हैं।
उनके साथ बेटा मोहित और बहू सोनित भी हैं। इतना ही नहीं परिवार आयुष को पालने में बैठाकर कांवड़ यात्रा पूरी कर रहा है।
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