Bagpat News: झंडारोहण होते ही जलाभिषेक को उमड़े कांवड़ियां, जयकारों से गूंजा पुरा महादेव

Bagpat News: झंडारोहण होते ही जलाभिषेक को उमड़े कांवड़ियां, जयकारों से गूंजा पुरा महादेव
Bagpat News: बालैनी स्थित ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर झंडा पूजन और जलाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। मुख्य पुजारी ने वैदिक मंत्रों के बीच झंडे का पूजन कराया, जिसके बाद मंदिर पर झंडा आरोहण किया गया। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
Bagpat News: बालैनी। ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार तड़के विधि-विधान पूर्वक झंडा पूजन किया गया। मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच झंडे का पूजन कराया। इसके बाद मंदिर पर झंडारोहण हुआ, जिसके तुरंत बाद मुख्य जलाभिषेक शुरू हो गया। मंदिर प्रांगण में तड़के 3:54 बजे झंडा पूजन शुरू हुआ। करीब एक घंटे तक चले पूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद 4:54 बजे मंदिर पर विधि-विधान से झंडारोहण किया गया। झंडारोहण होते ही मुख्य जलाभिषेक शुरू हो गया। मुख्य जलाभिषेक शुरू होते ही मंदिर के बाहर कतार में खड़े कांवड़ियों और शिवभक्तों में उत्साह दिखाई दिया।
बोल-बम और हर-हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। झंडा पूजन और जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे। पूजन के दौरान डीएम अस्मिता लाल, एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान, मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुनील रोहटा, अरुण शर्मा, संजीव शर्मा, टीपी शर्मा, ब्रह्मपाल मलिक, इंद्रपाल मलिक, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे।
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