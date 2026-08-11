Bagpat News: सड़क हादसों में चार कांवड़ियों समेत सात घायल

Bagpat News: दाहा। रविवार रात सड़क हादसों में बाइक सवार तीन युवक और कांवड़ यात्रा में शामिल कई युवक घायल हो गए। कान्हड़ माता मंदिर के पास बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हुई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

Bagpat News: दाहा। दोघट थाना क्षेत्र में रविवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कान्हड़ माता मंदिर के पास हुआ। बाइक एक कार को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं, एक अन्य दुर्घटना में तीन युवक घायल हुए।

दुर्घटना के कारण सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के डौला गांव निवासी तुषार पुत्र शिवकुमार (20), जीता पुत्र पवन (19), जतिन पुत्र गौरीशंकर (18) और अभिषेक पुत्र भंवर सिंह उर्फ मोहर (20) एक ही स्प्लेंडर प्लस बाइक पर सवार थे। चारों बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर जा रहे थे। बताया गया कि उनके कुछ परिचित हरिद्वार से गंगाजल लेकर बुढ़ाना की ओर आ रहे थे। सभी को बुढ़ाना में एकत्र होकर साथ कांवड़ लेकर आगे जाना था। इसी सिलसिले में चारों युवक भी बुढ़ाना जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कान्हड़ माता मंदिर के पास पहुंची, तो उसने आगे चल रही कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार जीता, जतिन और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तुषार को हल्की चोट आई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हादसे के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

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सड़क हादसों में चार कांवड़ियां घायल

दाहा। बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है। रविवार रात करीब साढ़े 12 बजे कान्हड़ देवी के सामने दो बाइक आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने हरियाणा सोनीपत निवासी रोहित पुत्र साहब सिंह गम्भीर रूप घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को दोघट निवासी समाज सेवी प्रहलाद सिंह फौजी की गाड़ी से टीकरी सीएचसी भिजवाया गया। जहां से उसे सोनीपत रेफर कर दिया गया। वहीं, सोमवार दोपहर दो बाइकों की टक्कर हो गई। बाइक की टक्कर में हरियाणा झज्जर निवासी कांवड़ियां मंगल और वंश घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक पर सवार कांवड़ियां दिल्ली के पल्ला गांव मनीष भी घायल हो गया। हादसे में दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।