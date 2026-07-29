Bagpat News: चोरी और आर्म्स एक्ट के मुकदमों में सात आरोपियों को सुनाई गई सजा

Bagpat News: बागपत। बागपत और बड़ौत कोतवाली पर दर्ज हुए चोरी और आम्र्स एक्ट के मुकदमों में बुधवार को न्यायाधीश ने सात आरोपियों को सजा सुनाई, साथ ही सभी आरोपियों पर अर्थदंड़ भी लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश भी जारी किए गए। एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2024 में हिमांशु निवासी न्यू रामनगर बिनौली के खिलाफ बड़ौत कोतवाली पर बाइक व मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी चोर हिमांशु को 18 माह 13 दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 500 रुपये का अर्थदंड़ लगाया।

इसके अलावा बागपत कोतवाली वर्ष 2025 में दर्ज हुए ई-रिक्शा और मोबाइल चोरी के मुकदमे में आरोपी विजय निवासी लोनी को 10 माह छह दिन की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। वहीं, बागपत कोतवाली पर ही वर्ष 2025 में दर्ज हुए मोबाइल चोरी के मुकदमे में आरोपी विवेक निवासी खट्टा प्रहलादपुर को 13 माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया।इसके अलावा बागपत कोतवाली पर वर्ष 2025 में दर्ज हुए बाइक चोरी के मुकदमे में आरोपी रोजूद्वीन निवासी सिरसली को नौ माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। बागपत कोतवाली पर वर्ष 2024 में दर्ज हुए बाइक चोरी के मामले में आरोपी बिलाल निवासी बड़ौत को एक वर्ष 11 माह और 10 दिन की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 500 रुपये का अर्थदंड़ लगाया। वर्ष 2025 में बागपत कोतवाली पर दर्ज हुए आम्र्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी रोहित बोना निवासी बाघू को 14 माह 18 दिन की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 500 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। इसके अलावा वर्ष 2026 में बागपत कोतवाली पर दर्ज हुए आम्र्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी कपिल निवासी सरूरपुर को चार माह छह दिन की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया।