Bagpat News: पुरामहादेव पहुंची एटीएस, पीएसी-आरएएफ ने भी संभाला मोर्चा

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से शासन स्तर से एटीएस की एक टीम को भेजा गया है। 30 जवानों की टीम बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान व अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेगी। वहीं कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के लिए एक कम्पनी आरएएफ व पीएसी के साथ 500 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी आमद दर्ज करा ली है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर जनपद पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से जनपद में पुलिस को सभी स्थानों पर तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शासन से मंडल को एक टीम एटीएस की मिली है। टीम में तैनात 30 जवान बुलेट प्रूफ गाड़ी व स्नाइपर गन के साथ संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी करेंगे। इसके एक कम्पनी आरएफ व पीएसी भी बागपत पहुंच चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आगरा, इटावा समेत कई अन्य जनपदों के पुलिसकर्मियों ने भी अपनी आमद जनपद में करानी शुरू कर दी है। पैरामिलिट्री फोर्स को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। एक स्पेशल ड्रोन कैमरा भी मिला है। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील स्थानों के साथ पुरा महादेव मेले की निगरानी कराई जाएगी है। यह ड्रोन लगभग 8 घंटे तक अधिक ऊचाई पर उड़ान भर सकता है.