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Bagpat News: मंदिर बने बच्चों की पाठशाला, गांव बनी प्रयोगशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत। मंदिर की घंटियों के बीच, स्कूली बच्चे 'भक्ति भी, प्रकृति भी' का संदेश लेकर मंदिरों को अपनाने की पहल कर रहे हैं। जिले के 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के मिशन लाइफ ईको क्लब ने स्थानीय मंदिरों में प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग और कचरा प्रबंधन की दिशा में संवाद किया है।

Bagpat News: मंदिर बने बच्चों की पाठशाला, गांव बनी प्रयोगशाला

Bagpat News: बागपत। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी बीच हाथों में पौधे लिए स्कूली बच्चों की टोली मंदिर की चौखट पर खड़ी है। किसी के हाथ में ‘भक्ति भी, प्रकृति भी... आस्था भी, जिम्मेदारी भी’ की तख्ती है, तो कोई श्रद्धालु से पूजा सामग्री और प्लास्टिक के जिम्मेदार इस्तेमाल की बात कर रहा है। दृश्य छोटा है, लेकिन इसके पीछे शुरू हुई पहल बड़ी है।

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पहल का उद्देश्य

पुरा महादेव में विकसित जीरो वेस्ट महोत्सव मॉडल से प्रेरित होकर जिले के 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के मिशन लाइफ ईको क्लब अपने आसपास के मंदिरों को अपनाने की पहल शुरू कर चुके हैं। ईको क्लब के विद्यार्थी अपने चयनित मंदिरों में पहुंचकर वहां की स्थिति को करीब से समझ रहे हैं। कहां प्लास्टिक अधिक इस्तेमाल होता है, पूजा के फूल और अन्य सामग्री का क्या होता है, कचरा कहां जमा होता है, डस्टबिन और पानी की व्यवस्था कैसी है, हरियाली कितनी है और श्रद्धालुओं तक कौन-सा संदेश प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है, इन पहलुओं को देखा जा रहा है। डीआईओएस राजीव कुमार यादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास की वास्तविक समस्याओं को समझने, लोगों से संवाद करने और समाज के साथ मिलकर समाधान निकालने का अवसर देना है।

सामाजिक संवाद

अपने गांव के मंदिर में पुजारी, मंदिर समिति, ग्राम पंचायत, दुकानदार और श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए पर्यावरण संरक्षण बच्चों के लिए केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं रहेगा, बल्कि जीवन और समाज से जुड़ा अनुभव बनेगा।

प्रश्नोत्तर

जीरो वेस्ट महोत्सव मॉडल क्या है?
जीरो वेस्ट महोत्सव मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग पर ध्यान देता है।
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