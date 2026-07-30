Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: उड़ान भरेगी इकोनॉमी, 150 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: बागपत में सावन माह की शुरुआत से शिवभक्ति और आस्था का माहौल बन गया है। कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक अवसर है, बल्कि जिले में 100 से 150 करोड़ रुपये का कारोबार भी उत्पन्न करती है। टेंट, लाइट, और सजावट के सामानों से भी 40 करोड़ रुपये का व्यापार होने की उम्मीद है।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: उड़ान भरेगी इकोनॉमी, 150 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार

Bagpat News: बागपत। सावन माह का आगाज होते ही जिलेभर में आस्था, भक्ति, उल्लास और शिवभक्ति का माहौल बनने लगा है। शिवालयों में जल चढ़ाने की तैयारियों के साथ ही सड़कों पर बम-बम भोले और हर-हर महादेव का पावन जयघोष गूंजने लगा है। कांवड़ यात्रा न केवल लाखों श्रद्धालुओं की अटूट धार्मिक श्रद्धा और साधना का प्रतीक है, बल्कि यह जिले की अर्थव्यवस्था को भी हर साल मजबूती प्रदान करती है। कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिलेभर में 100 से 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का अनुमान है। कांवड़ यात्रा आस्था का महापर्व है। इस महापर्व के दौरान के बाजारों में खरीदारी के लिए शिवभक्तों की भीड़ रहती है। यात्रा के चलते जिले के शहरी व ग्रामीण बाजारों में छोटे-बड़े हर प्रकार के सामान की खूब खरीदारी हो रही है। कांवड़ियों के विशेष वस्त्र, बोल-बम’ छपी टी-शर्ट, हाफ पैंट, गमछे, पूजा-सामग्री, सजावटी वस्तुओं का बाजार पूरी तरह से गुलज़ार हो चुका है। यात्रा मार्गों पर आयोजित होने वाले अनगिनत भंडारों, सेवा शिविरों, यातायात संसाधनों और ईंधन की खपत के जरिए जिले की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपये का सीधा निवेश हो रहा है। होटल व्यवसाय को देखा जाए, तो इसमें भी 10 से 15 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद कारोबारी जता रहे है।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: पहली बार पांच टेंट सिटी, 11 हजार से अधिक कांवरिया करेंगे विश्राम

टेंट, लाइट, साउंड व सजावट के सामान पर होगी धनवर्षा

शिवालयों से लेकर कांवड़, डाक कांवड़ और कांवड़ शिविरों में टेंट के साथ ही लाइट और साउंड सिस्टम का प्रयोग होता है। टेंट कारोबारी राजकुमार त्यागी ने बताया कि शिवालयों के साथ ही कांवड़ शिविरों के लिए टेंट का सामान बुक हो चुका है। उनके साथ ही जिलेभर के 100 से अधिक टेंट कारोबारियों का सामान शिविरों के लिए बुक हो चुका है। कई स्थानों पर तो काम शुरू भी हो गया है। बताया कि सजवाट, लाइट, साउंड सिस्टम के जरिए कारोबारी कम से कम 40 करोड़ रुपये का कारोबार करेंगे।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: कांवड़ यात्रा: शिवभक्तों की सुविधा को जिला पंचायत ने उतारीं 8 मोबाइल लाइट वैन

शिविरों और भंडारों से चमका सब्जी मंडी का बाजार

कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात जगह-जगह लगने वाले नि:शुल्क सेवा शिविर और भंडारे हैं। सूखे मेवे और पैक्ड मिनरल वॉटर की भारी खपत होती है। केवल भंडारों और सेवा शिविरों के माध्यम से ही जिले की थोक किराना मंडियों, फल-सब्जी मंडियों और डेयरियों में करोड़ों का अतिरिक्त व्यापार होता है। कारोबारी राजकुमार, मनोज आदि ने बताया कि शिविरों में प्रतिदिन सब्जी के साथ फल पहुंचते है। कुल मिलाकर 45 करोड़ से अधिक का कारोबार कांवड़ यात्रा के 13-14 दिनों में हो जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में कितना कारोबार होने का अनुमान है?
कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिलेभर में 100 से 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का अनुमान है।
ये भी पढ़ें:Kanwar Yatra: कांवड़ को नीचे रख दिया तो क्या करना चाहिए? पहली बार जाने वाले जान लें 6 नियम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhakti Kanwar Yatra Bagpat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।