Bagpat News: सपाइयों ने की कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा
Bagpat News: बालैनी में सपा नेता रवि बैसला और समाजसेवियों ने कांवड़ियों का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। उन्होंने कहा कि महादेव के भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन की शिवरात्रि पर लाखों कांवड़ियाघरिद्वार से गंगाजल लाते हैं। इस अवसर पर कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
Bagpat News: बालैनी। बालैनी में सपा नेता व समाजसेवियों ने फूलों की वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। सपा नेता रवि बैसला ने कहा कि महादेव के भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर लाखों कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लाकर पुरामहादेव मंदिर में जलाभिषेक करते है। सोमवार को त्रयोदशी के मौके पर सपा नेता रवि बैसला ने बालैनी में कांवड़ सेवा शिविर लगाया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान बोल बम-बम बम के जयकारें लगते रहे। रवि बैसला ने कहा की महादेव के भक्त सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चल हरिद्वार से जल लेकर आते है।
इस दौरान कांवड़ियों के पैरों में छाले और सूजन तक आ जाती है। इसलिए भोलों की सेवा करने से भगवान भी खुश होते है। इस दौरान समाजसेवी योगेंद्र बैसला आदि भी मौजूद रहे।
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