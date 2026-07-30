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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: बिजली के झुके हुए खंभे और ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही से श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में है। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी गेट पर झुका विद्युत पोल और असंतुलित ट्रांसफार्मर बड़े हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: बिजली के झुके हुए खंभे और ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे हादसे का खतरा

Bagpat News: बड़ौत। बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के तमाम दावों के बीच बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजरौल रोड स्थित चौधरी चरण सिंह कॉलोनी गेट पर कांवड़ मार्ग के किनारे एक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर बुरी तरह झुक गया है। ऐसे में कांवड़ियों और राहगीरों पर बड़ा हादसा मंडराने लगा है। बड़ौत-बिजरौल रोड पर चौधरी चरण सिंह कॉलोनी के गेट के सामने कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होकर झुक चुका है और उस पर लगा ट्रांसफार्मर भी असंतुलित हालत में लटका हुआ है।

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हजारों कांवड़िए इसी मार्ग से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसी भी समय पोल या ट्रांसफार्मर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी यह टूटकर गिर चुका है। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का दावा कर रहा है, वहीं यह लापरवाही उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरूरत है कि बिजली विभाग तत्काल क्षतिग्रस्त पोल और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित कराए, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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