Bagpat News: कांवड़ यात्रा: बिजली के झुके हुए खंभे और ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे हादसे का खतरा

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: बिजली के झुके हुए खंभे और ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे हादसे का खतरा
Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के दावों के बावजूद, बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी के गेट पर एक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर झुक गए हैं। जिससे कांवड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। स्थानीय लोगों ने इस बारे में अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Bagpat News: बड़ौत। बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के तमाम दावों के बीच बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजरौल रोड स्थित चौधरी चरण सिंह कॉलोनी गेट पर कांवड़ मार्ग के किनारे एक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर बुरी तरह झुक गया है। ऐसे में कांवड़ियों और राहगीरों पर बड़ा हादसा मंडराने लगा है। बड़ौत-बिजरौल रोड पर चौधरी चरण सिंह कॉलोनी के गेट के सामने कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होकर झुक चुका है और उस पर लगा ट्रांसफार्मर भी असंतुलित हालत में लटका हुआ है।
हजारों कांवड़िए इसी मार्ग से गुजर रहे हैं, ऐसे में किसी भी समय पोल या ट्रांसफार्मर गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी यह टूटकर गिर चुका है। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का दावा कर रहा है, वहीं यह लापरवाही उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरूरत है कि बिजली विभाग तत्काल क्षतिग्रस्त पोल और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित कराए, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।