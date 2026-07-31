Bagpat News: कार की टक्कर से पिकअप चालक समेत दो लोग घायल
Bagpat News: बागपत के सिसाना गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में पिकअप चालक मनोज और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने पिकअप को टक्कर मारी। घटना के बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई, लेकिन किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है।
Bagpat News: बागपत। बागपत कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव के पास देर रात एक सड़क हादसे में पिकअप चालक समेत दो लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब पिकअप यू-टर्न ले रही थी और बागपत की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। बताया जाता है कि सूजरा निवासी पिकअप चालक मनोज सिसाना के पास अपने वाहन को यू-टर्न दे रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मनोज सहित दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
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