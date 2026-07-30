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Bagpat News: पल-पल बदल रहे मौसम से बढ़ा त्वचा रोग, विशेषज्ञ तैनात नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में बारिश और धूप के कारण त्वचा रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज त्वचा रोगों से पीड़ित पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के मौसम में सफाई नहीं रखने और गीले कपड़े पहनने से रोग बढ़ रहे हैं।

पल-पल बदल रहे मौसम से बढ़ा त्वचा रोग, विशेषज्ञ तैनात नहीं
पल-पल बदल रहे मौसम से बढ़ा त्वचा रोग, विशेषज्ञ तैनात नहीं

Bagpat News: बागपत। कभी झमाझम बारिश, तो कभी निकल रही तेज धूप की वजह वे त्वचा रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर के जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज त्वचा रोग से पीड़ित पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें उपचार देने के लिए एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं है। जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के मौसम में शरीर की सफाई नहीं रखने, बारिश में भीगने और अधिक समय तक गीले कपड़े पहनने की वजह से त्वचा रोगों की संभावना बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा लापरवाही बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 50 से 60 ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो खुजली, शरीर में लाल दाने और एलर्जी की शिकायत कर रहे हैं। बुधवार को भी काफी मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे। जिनमें त्वचा रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या काफी रही, लेकिन त्वचा रोगियों को उपचार देने के लिए अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं है। जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिजिसिशयन ही मरीजों को साफ-सफाई का ध्यान रखने और उन्हें गीले कपड़े नहीं पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही बारिश में भीगने के बाद तुरंत ही साफ कपड़े से शरीर को पोंछने और सूखे कपड़े पहनने के लिए बोल रहे हैं.

त्वचा रोग से बचाव को इन बातों का रखें ध्यान-

शरीर की साफ-सफाई काफी हद तक जरूरी।

पेय पदार्थों का ज्यादा उपयोग करें।

अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीएं।

डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लें या इलाज करें।

गीले कपड़े नहीं पहनें।

अगर शरीर गीला है तो पहले कपड़े से शरीर को पूरी तरह से सुखा लें और उसके बाद ही कपड़े पहनें।

डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी क्रीम या दवा न लें।

त्वचा रोग से संबंधित सामान्य प्रश्न

बागपत में त्वचा रोग के कितने मरीज अस्पताल पहुंचते हैं?
अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज त्वचा रोग से पीड़ित पहुंच रहे हैं।
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