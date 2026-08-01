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Bagpat News: मिशन एडमिशन: छात्रों में योगा, ज्योतिष से जुड़े कोर्स का बढ़ा रुझान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बड़ौत में छात्रों का एकेडमिक स्नातक में रुचि कम हो रही है, जबकि योग और ज्योतिष के शॉर्ट टर्म कोर्स में बढ़ती रुचि देखी जा रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का योग विज्ञान केंद्र उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी जगह है। कॉलेजों में भी दूरस्थ शिक्षा के तहत ये कोर्स उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों की आकांक्षा बढ़ रही है।

Bagpat News: मिशन एडमिशन: छात्रों में योगा, ज्योतिष से जुड़े कोर्स का बढ़ा रुझान

Bagpat News: बड़ौत। इंटर करने के बाद छात्रों में अब एकेडमिक स्नातक करने में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रही हैं। खासतौर पर योग और ज्योतिष जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स, डिप्लोमा की अच्छी खासी डिमांड बढ़ गई है। या यूं कहें कि युवाओं का अच्छा खासा रुझान अब योग और ज्योतिष की ओर बढ़ रहा है। जो भी युवा योग और ज्योतिष के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वे ऐसे संस्थान की तलाश कर रहे हैं जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के योग डिप्लोमा, डिग्री कोर्स में अध्ययन करने का अवसर मिल पाएं। ऐसे सभी युवाओं के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित योग विज्ञान केंद्र एक अच्छा स्थान हैं।

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वहीं स्थानीय स्तर पर विवि से सम्बद्ध किसी भी कॉलेज में योग व ज्योतिष का अलग से कोई कोर्स नहीं हैं। हालांकि कॉलेजों में दूरस्थ शिक्षा समेत दूसरी यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र मौजूद हैं जो ये कोर्स करा रहे हैं। दिगम्बर जैन कॉलेज में राजर्षि टंडन मुक्त विवि और जनता वैदिक कॉलेज में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का अध्य्यन केंद्र हैं। जहां योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के आसनों के प्रशिक्षण के साथ-साथ योग के माध्यम से किस प्रकार बीमारियां दूर कर दी जा सकती हैं, उसके बारे में भी अध्ययन कराया जा रहा है।इसके अलावा ज्योतिष, टेरों कार्ड से सम्बंधित कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री तक मौजूद हैं। इन कोर्स में दाखिला लेने के लिये युवाओं में तेजी से रुझान बढ़ रहे है। ऐसा होने से छात्रों का एकेडमिक कोर्स से मोहभंग हो रहा है और योगा, ज्योतिष कोर्स में रुझान बढ़ रहा हैं। वहीं दूसरी ओर विवि द्वारा अगस्त माह के पहले सप्ताह में पहली कटऑफ जारी की जानी है। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और जल्द कॉलेज में भी छुट्टी पड़ जाएगी। तब फिर से दाखिले की भागदौड़ पर ब्रेक लग जायेगा।

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