Bagpat News: बारिश ने उमसभरी गर्मी से दिलाई निजात, जलभराव बना आफत
Bagpat News: बड़ौत में बारिश ने उमसभरी गर्मी से राहत दी। बारिश के चलते कांवड़ यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, भक्त उत्साह के साथ यात्रा जारी रखे। हालांकि, जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। अगले दिनों में भी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की।
Bagpat News: बड़ौत। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने कई दिनों से पड़ रही उमसभरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई। सुबह से छाए काले बादलों के बीच तेज बारिश शुरू होते ही मौसम पूरी तरह बदल गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली और मौसम सुहावना हो गया। बारिश का सबसे अधिक असर कांवड़ यात्रा पर भी देखने को मिला। तेज बारिश के बावजूद शिवभक्त पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। भीगते हुए कांवड़ियों ने भोलेनाथ के जयघोष के साथ यात्रा जारी रखी, जिससे उनकी आस्था और उत्साह साफ नजर आया। हालांकि, तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों, मुख्य बाजारों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। निचले क्षेत्रों में पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है.
बागपत और खेकड़ा में चलती रही बूंदाबादी
बागपत। मंगलवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह के समय खेकड़ा और बागपत क्षेत्र में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली। इसके बाद दिनभर बूंदाबांदी चलती रही। जिससे मार्गों पर कीचड़ फैल गया। बाजार के हालात भी बद से बदतर हो गए। जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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