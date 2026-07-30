Bagpat News: पल-पल बदल रहे मौसम से बढ़ा त्वचा रोग, विशेषज्ञ तैनात नहीं

Bagpat News: बागपत। कभी झमाझम बारिश, तो कभी निकल रही तेज धूप की वजह वे त्वचा रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर के जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज त्वचा रोग से पीड़ित पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें उपचार देने के लिए एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं है। जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के मौसम में शरीर की सफाई नहीं रखने, बारिश में भीगने और अधिक समय तक गीले कपड़े पहनने की वजह से त्वचा रोगों की संभावना बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा लापरवाही बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 50 से 60 ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो खुजली, शरीर में लाल दाने और एलर्जी की शिकायत कर रहे हैं। बुधवार को भी काफी मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे। जिनमें त्वचा रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या काफी रही, लेकिन त्वचा रोगियों को उपचार देने के लिए अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं है। जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिजिसिशियन ही मरीजों को साफ-सफाई का ध्यान रखने और उन्हें गीले कपड़े नहीं पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही बारिश में भीगने के बाद तुरंत ही साफ कपड़े से शरीर को पोंछने और सूखे कपड़े पहनने के लिए बोल रहे हैं。