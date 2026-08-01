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Bagpat News: शिवभक्तों के लिए खोल दिया गया रेलवे फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: कांवड़ यात्रा के कारण रेलवे ने अग्रवाल मंडी टटीरी के रेलवे फाटक को शिवभक्तों के लिए खोल दिया है। यह उपाय यात्रा के दौरान भक्तों को और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। शिवरात्रि के नजदीक भक्त शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, और फाटक खुलने से यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी।

Bagpat News: शिवभक्तों के लिए खोल दिया गया रेलवे फाटक

Bagpat News: अग्रवाल मंडी टटीरी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए रेलवे ने अग्रवाल मंडी टटीरी रेलवे फाटक को शिवभक्त कांवड़ियों के लिए खोल दिया है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने तक फाटक खुला रहेगा। यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों को परेशानी नहीं होगी। वहीं स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। शिवरात्रि का दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही शिवभक्त शिवालयों की ओर बढ़ते जा रहे है। कांवड़ियों को मेरठ-बागपत हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज की वजह से परेशानी न हो इसके लिए रेलवे और जिला प्रशासन ने रेलवे फाटक को खोल दिया है। यहां से गंतव्य की ओर जाने वाले शिवभक्तों को परेशानी नहीं होगी।

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ट्रेनों के आवागमन के दौरान ही फाटक बंद किया जाएगा। फाटक खुलने से स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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