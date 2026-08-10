Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: आरक्षण के विरोध में सिनौली में फूंका पुतला, गांव-गांव आंदोलन की तैयारी

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: बड़ौत के सिनौली गांव में सामान्य वर्ग लोगों ने आरक्षण के खिलाफ पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के नेता दीपक शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनपद के सभी गांवों में इसे फैलाया जाएगा। एक माह बाद कलेक्ट्रेट पर महापंचायत आयोजित करने की योजना है।

आरक्षण के विरोध में सिनौली में फूंका पुतला, गांव-गांव आंदोलन की तैयारी
आरक्षण के विरोध में सिनौली में फूंका पुतला, गांव-गांव आंदोलन की तैयारी

Bagpat News: बड़ौत। आरक्षण व्यवस्था के विरोध की मुहिम अब गांवों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार को तहसील क्षेत्र के सिनौली गांव में सामान्य वर्ग के लोगों ने आरक्षण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन को जनपद के गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी दीपक शर्मा एडवोकेट और शिक्षक नेता एवं वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्र हुए। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद पुतला दहन किया। दीपक शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज जिस मुद्दे को लेकर संघर्ष शुरू करता है, उसे उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करता है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण के विरोध की यह मुहिम अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जनपद के प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षक नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि आरक्षण के विरोध में गांव-गांव महापंचायत आयोजित कर लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि एक माह तक जनपद बागपत में अभियान चलाने के बाद कलेक्ट्रेट पर सामान्य वर्ग के लोगों की बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांग रखी जाएगी। इस दौरान विनीत शर्मा, रविंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान कृष्ण दत्त शर्मा, मनोज शर्मा बांछोड़, महेंद्र दत्त शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य कालीचरण शर्मा, अमित शर्मा समेत बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग मौजूद रहे।

Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज

और पढ़ें
Bagpat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।