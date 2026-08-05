Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर कावंड़ियों का आना हुआ शुरू

Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर कावंड़ियों का आना हुआ शुरू
Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 9 से 12 अगस्त तक होने वाले इस मेले के लिए मंदिर की सजावट और साज-सज्जा का कार्य पूरा हो रहा है। कांवडियों का आना भी शुरू हो चुका है, जिनमें से कई लोग गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे हैं।
Bagpat News: बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। मंदिर पर साज-सज्जा और सजावट का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान यहां कांवडियों के आने का भी सिलसलिा शुरु हो गई है। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक लगने वाले चार दिवसीय श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है।मन्दिर पर बेरिकेटिंग,साफ-सफाई और अन्य कार्य लगभग पूरे हो चुके है।मंदिर की साज-सज्जा, सजावट और लाइटिंग का कार्य भी अंतिम चरण में है।पुरामहादेव मंदिर पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कावंड़ियों का पहुँचना भी शुरू हो गया है। मंगलवार को दर्जनों कावंड़िये मंदिर पहुँचे खेकड़ा निवासी अमित 121 लीटर गंगाजल लेकर मंदिर पहुँचा और भगवान आशुतोष पर हाजिरी जल चढ़ाया।
अमित ने बताया कि वह अपने परिवार में सुख शांति की कामना के लिये हरिद्वार से गंगाजल लेकर आया है। मंदिर समिति सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि मेले की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
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