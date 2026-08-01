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Bagpat News: एसडीएम और सीओ ने मेले की तैयारियों को परखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बालैनी में, पुरामहादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने एसडीएम दिग्विजय सिंह और सीओ रोहन चौरसिया पहुंचे। उन्होंने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

एसडीएम और सीओ ने मेले की तैयारियों को परखा
एसडीएम और सीओ ने मेले की तैयारियों को परखा

Bagpat News: बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम और सीओ ने मंदिर पहुँचकर तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक लगने वाले चार दिवसीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार शाम एसडीएम दिग्विजय सिंह सीओ रोहन चौरसिया ने मंदिर पहुँचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। एसडीएम और सीओ ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, बेरिकेटिंग, पार्किंग, पेयजल आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीएम ने कहां की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए, मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नही होनी चाहिये।

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