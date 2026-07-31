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Bagpat News: डीएम और एसपी ने पुरामहादेव मंदिर पहुंचकर मेले की तैयारियों को परखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बालैनी में पुरा महादेव मंदिर पर चार दिवसीय श्रावणी मेले की तैयारियों की जांच डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने की। मेले का आयोजन 9 से 12 अगस्त तक होगा। डीएम ने व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति निर्देश दिए, और मेला पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा。

Bagpat News: डीएम और एसपी ने पुरामहादेव मंदिर पहुंचकर मेले की तैयारियों को परखा

Bagpat News: बालैनी। पुरा महादेव मंदिर पर लगने वाले चार दिवसीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर सावन के पहले दिन डीएम और एसपी ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय, सेवाभाव, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करें। ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक चार दिवसीय श्रावणी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर सावन के पहले दिन डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने मंदिर पहुँचकर व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया। बेरिकेटिंग, कावंड़ियों के आने-जाने वाले मार्गो सीसीटीवी कैमरो का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर की सीढ़ियों पर मजबूत बेरिकेटिंग करने और सीढ़ियों पर फिसलन से बचने के लिये उचित उपाय करने के निर्देश दिये। कहा कि इस बार मेला केवल आस्था और संस्कृति का केंद्र नहीं होगा, बल्कि जीरो वेस्ट महोत्सव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का भी संदेश देगा। डीएम और एसपी ने बुढ़सैनी मार्ग स्थित पार्किंग व्यवस्था एवं कांवड़ मार्ग का जायजा लेकर वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

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