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Bagpat News: आधा दर्जन गांवों में 12 घंटे गुल रही बिजली, पेयजल को तरसे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: चांदीनगर के फुलैरा, सरफाबाद और अन्य गांवों में शनिवार रात से रविवार दोपहर तक बिजली ठप रही। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद, अधिकारियों ने समस्या का समाधान करते हुए बिजली आपूर्ति बहाल की। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

Bagpat News: आधा दर्जन गांवों में 12 घंटे गुल रही बिजली, पेयजल को तरसे लोग

Bagpat News: चांदीनगर। ‌फुलैरा, सरफाबाद समेत आधा दर्जन से अधिक गांवों की बिजली शनिवार की देररात से रविवार की दोपहर तक ठप पड़ी रही। जिसके चलते लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ा। क्षुब्ध ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की है। फुलैरा, सरफाबाद, टुकाली, गढ़ी कलंजरी आदि गांवों में शनिवार की देररात से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि धारीपुर गाजियाबाद से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के केबिल में फाल्ट आने बिजली गुल हो गई थी। जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बगैर बिजली ग्रामीणों के रोजमर्रा के काम ठप पड़े है।

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उमसभरी गर्मी के कारण बुरा हाल बना हुआ है। रविवार को क्षुब्ध ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इसी दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने केबिल ठीक कराते हुए बिजली आपूर्ति बहाल करा दी। जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

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