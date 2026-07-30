Bagpat News: जयंत चौधरी के प्रयास से मिला सर्विस रोड: मलिक

Bagpat News: दाहा में आयोजित धन्यवाद सभा में भाकियू अराजनैतिक के संरक्षक बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सरकार से अलग करने की साजिश की बात की। टीकरी में पूर्व सांसद डा. सत्यपाल सिंह और राकेश टिकैत का पुतला फूंकने का प्रयास हुआ, जहां सर्विस रोड की मांग पर हंगामा हुआ।

जयंत चौधरी के प्रयास से मिला सर्विस रोड: मलिक

Bagpat News: दाहा। गांगनौली में आयोजित धन्यवाद सभा में बुधवार को भाकियू अराजनैतिक के संरक्षक बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि गांगनौली कट के बहाने विपक्ष से मिलकर कुछ लोग रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सरकार से अलग कराने का मंसूबा पाल रहे है। कहा कि गांगनौली में सर्विस रोड रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के प्रयास से ही मिली है। गांगनौली गांव में सुदेशपाल के आवास पर बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए सर्विस रोड पर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया।

सभा के विचार सभा में भाकियू अराजनैतिक के संरक्षक बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास हम लोग गए थे। कहा कि गांगनौली धरने के बहाने कुछ लोग जयंत चौधरी पर निशाना साधकर उन्हें सरकार से अलग करने का मंसूबा पाल रहे है। अध्यक्षता किरण सिंह और संचालन राजबीर राठी ने किया। इस दौरान सुदेश राठी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्ति किया है। सभा में जिलाध्यक्ष सहदेव सिंह, राकेश पंवार, महामंत्री सक्षम पंडित, भाग्यवीर, जितेंद्र कुमार, सुदेश राठी आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

------

पूर्व सांसद और राकेश टिकैत का पुतला फूंकने का प्रयास

टीकरी में हंगामा दाहा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे के बराबर में सर्विस रोड की मांग को लेकर कस्बा टीकरी में हंगामा करते हुए पूर्व सांसद डा.सत्यपाल सिंह व भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पूर्व सांसद डा. सत्यपाल सिंह व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सर्विस रोड दिए जाने मांग रखी। जिस पर उन्होंने दोनों तरफ सर्विस रोड की सहमति जताई। बुद्धवार को टीकरी में लोगों ने पूर्व सांसद डा. सत्यपाल सिंह व चौधरी राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिजरोल से टीकरी तक सर्विस रोड की मांग की है जबकि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा बिजरोल से फुगाना तक सर्विस रोड कराई है। चेतावनी दी कि यदि सर्विस रोड बिजरोल से फुगाना तक नहीं बनाई गई फिर आंदोलन करेगें। इस मौके पर शिवकुमार राठी, विकास राठी, शौकेंद्र, आकाश, लक्ष्मण, संजीव राठी आदि मुख्य रूप से रहे।