Bagpat News: कांवड़ यात्रा: अभद्रता के विरोध में कांवड़ियों का हंगामा
Bagpat News: दाहा के भडल गांव में एक दरोगा पर कांवड़ियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। घटना हरिद्वार से जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों की झांकी के दौरान हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रित किया। पुलिस मामले की जांच करने के लिए शिकायत की प्रतीक्षा कर रही है।
Bagpat News: दाहा। दोघट थाना क्षेत्र के भडल गांव में शनिवार रात पुलिस चौकी पर तैनात एक दरोगा पर कांवड़ियों से अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगा है। यह घटना तब हुई जब हरिद्वार से विशाल कांवड़ लेकर पुरा महादेव मंदिर जा रहे शिकोहपुर गांव के कांवड़िये भडल गांव में रुके थे। बताया जाता है कि शिकोहपुर गांव के कांवड़िये अपनी झांकी के साथ पुरा महादेव जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। भडल गांव में स्थानीय ग्रामीणों के आग्रह पर कांवड़ की झांकी कुछ मिनट के लिए रोकी गई थी। आरोप है कि इसी दौरान भडल पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा ने कांवड़ियों के साथ बदतमीजी की और उनके साथ गाली-गलौज की।
जिससे कांवड़ियों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते कांवड़ियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और कांवड़ियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद कांवड़िये अपनी झांकी वाली कांवड़ लेकर गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में सीओ अंशु जैन ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि घटना को लेकर कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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