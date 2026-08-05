Bagpat News: कांवड़ यात्रा: पांच हजार से अधिक सोशल अकाउंट पर नजर

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: पांच हजार से अधिक सोशल अकाउंट पर नजर
Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक योजना बनाई है। पुलिस ने 5000 से अधिक सोशल मीडिया खातों पर नजर रखी है और संदिग्ध गतिविधियों पर गहराई से नजर डालने के लिए डिजिटल वालंटियरों को सक्रिय किया है। एसपी का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा।
Bagpat News: बागपत। जनपद में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने और माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कड़ी पुलिस सुरक्षा का खाखा तैयार करने के बाद उसने पांच हजार से अधिक सोशल मीडिया के अकाउंटों को अपने रडार पर ले लिया है। कुछ संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। डिजिटल वालंटियरों को भी एक्टिव कर दिया है। कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर्व को जिलेभर में शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। पूर्व में आपत्तिजनक पोस्ट करने और वायरल करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को पुलिस ने अपने रडार पर ले लिया है।
कुछ संदिग्ध अकाउंटों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया सेल दिन-रात इन अकाउंट पर नजर बनाए हुए हैं। डिजिटल वालंटियर भी एक्टिव किए गए हैं। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पांच हजार से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट पर दिन-रात नजर रखी जा रही है।
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