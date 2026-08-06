Bagpat News: कुंडल लूट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा
Bagpat News: दाहा। टीकरी-बराल मार्ग पर शिक्षिका के साथ हुई कुंडल लूट का आरोपी विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक सप्ताह पहले, शिक्षिका ने दोघट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक बाइक सवार युवक ने उसके कान के कुंडल खींच लिए थे। आरोपी के पास से लूटे हुए कुंडल भी बरामद किए गए हैं।
Bagpat News: दाहा। टीकरी-बराल मार्ग पर शिक्षिका के साथ हुई कुंडल लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए कुंडल बरामद किए है। सटेड़ी थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर निवासी शिखा त्यागी पत्नी प्रशांत त्यागी ने दोघट थाने पर एक सप्ताह पूर्व तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह टीकरी में स्थित एक प्राइवेट स्कूल से छुट्टी के बाद टीकरी स्टैंड की तरफ पैदल जा रही थी तभी एक बाइक सवार युवक ने बराबर में आकर बाइक रोकी तथा कान के कुंडल खींच लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान कर आरोपी विकास पुत्र कंवरपाल निवासी टीकरी को गिरफ्तार कर लिया।
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