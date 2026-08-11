Bagpat News: पुरा महादेव मेला: रिकार्ड कारोबार से व्यापारी गदगद

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के चलते श्रद्धालुओं के साथ ही व्यापारी काफी खुश नजर आए। दो दिनों के भीतर ही उन्होंने मेले में दो करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। कारोबार से खुश व्यापारियों का कहना है कि भगवान महादेव ने उनकी मुराद सुन ली। व्यापारियों की मानें, तो शिवरात्री पर भी एक करोड़ से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। गौरतलब है कि पुरा महादेव गांव के भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष श्रावन और फाल्गुन माह में मेला लगता है। दोनों ही मेलों में 500 से अधिक दुकानदार घरेलू साज-सज्जा, फल-फूल, मिष्ठान, शीतल पेय, खान-पान, सौंदर्य प्रशाधन और बच्चों के खिलौनों की दुकानें लगाते हुए।

इस बार भी मेला क्षेत्र में 500 से अधिक दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई। वैसे तो सावन की शुरूआत से ही व्यापारी दुकानें संचालित कर रहे है, लेकिन गत दिवस मेला शुरू होते ही उनके चेहरे खिल उठे। सोमवार को लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ियों और श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे। जिससे उनके कारोबार को पंख लग गए। पिछले गत दिवस के मुकाबले सोमवार को उनकी दुकानों पर लगी श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ इसका उदहारण पेश कर रही है। सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कांवड़ियों ने बच्चों के लिए खिलौने, माला और प्रसाद खरीदा। वहीं, महिलाओं ने सौंदर्य प्रशाधन के सामान की खरीददारी की। कारोबारी विवेक, संजय, आजाद आदि ने बताया कि इस बार बंपर कारोबार हुआ है। हर दुकानदार के चेहरे पर खुशी झलक रही है। बताया कि मंगलवार को शिवरात्री पर भी मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे, ऐसे में कारोबार तीन करोड़ से ऊपर पहुंचने का अनुमान है।