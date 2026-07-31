Bagpat News: प्रशासक बनाए गए प्रधान-प्रमुखों के मानदेय पर लगा ब्रेक

Bagpat News: बागपत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और अन्य प्रतिनिधियों का मानदेय बंद कर दिया गया है। शासन की ओर से किसी नए आदेश के बिना, अब यह चर्चा है कि यह बजट ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में इस्तेमाल होगा। जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है।

Bagpat News: बागपत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का कार्यकाल पूरा होने के बाद शासन द्वारा ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक की कमान तो सौंप दी गई है, लेकिन उनके मानदेय पर ब्रेक लगा हुआ है। मानदेय बंद होने के बाद अब यह चर्चा जोरों पर है कि मानदेय का यह बजट अब ग्राम पंचायतों और क्षेत्र के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। मानदेय को लेकर शासन से कोई नया आदेश न आने के कारण जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले में पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्यों को प्रशासक बनाया गया है। प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने के बाद मानदेय जारी करने को लेकर शासन स्तर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि विभाग के अनुसार प्रशासक बनने के बाद से अभी तक मानदेय को लेकर कोई निर्देश नहीं आए हैं। ग्राम प्रधानों ने बताया कि जब से वे प्रशासक नियुक्त हुए है, तब से प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय नहीं मिला है। अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी।

मानदेय की राशि -------

प्रतिमाह 1.22 लाख रुपये का मानदेय

जिले की 244 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। इस हिसाब से केवल ग्राम प्रधानों की बात करें, तो जिले में प्रतिमाह एक लाख 22 हजार रुपये का मानदेय बजट जारी होता था। प्रशासक व्यवस्था लागू होने के बाद इस बजट के आहरण पर रोक लग गई है। बताया गया कि जब तक शासन से मानदेय भुगतान का अलग से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आते तब तक इस धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में नए विकास कार्यों में किया जाएगा। जिले के क्षेत्र पंचायत सदस्यों जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का भी मानदेय और बैठकों का मिलने वाला भत्ता पूरी तरह बंद हो गया है।

मानदेय प्राप्ति की प्रक्रिया ---------

इस तरह मिलता है मानदेय

ग्राम प्रधानों को 5,000 प्रति माह

जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,500 प्रति माह

ब्लॉक प्रमुख 11,300 प्रति माह

क्षेत्र पंचायत सदस्य एक हजार रुपये प्रति बैठक

जिला पंचायत सदस्य ₹1,500 प्रति बैठक

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कोट-

ग्राम प्रधान व अन्य जन प्रतिनिधियों के मानदेय को लेकर कोई निर्देश नहीं आए हैं। शासन द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अब जो बजट आएगा वह सभी ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। पंचायतों में शासन की गाइड लाइन के अनुसार सभी कार्य होंगे।

रमेश चंद गुप्ता, डीपीआरओ