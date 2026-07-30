Bagpat News: एनएस पब्लिक स्कूल में ज्ञान-विज्ञान की उन्नति की कामना के साथ मनाई गुरु पूर्णिमा
Bagpat News: बागपत। काठा गांव के एनएस पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा व उल्लास के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें सभी ने माँ सरस्वती के
Bagpat News: बागपत। काठा गांव के एनएस पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा व उल्लास के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें सभी ने माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर उज्ज्वल भविष्य एवं ज्ञान-विज्ञान की उन्नति की कामना की गई। कार्यक्रम का माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रबंधक आनंद चौधरी ने छात्र-छात्राओं के साथ माँ सरस्वती की वंदना की। उन्हें ज्ञान, शिक्षा और सदाचार के महत्व से अवगत कराया। कहा कि मानव जीवन में ज्ञान, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा गुरुओं ने दी। अज्ञान रूपी अंधकार को केवल शिक्षा व ज्ञान के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है।
इस दौरान प्रधानाचार्या प्रियांशी चौहान, प्रबंधन समिति के सदस्य अनिल कुमार, प्रदीप कुमार, मेघा शर्मा, कामिनी, सुधा, प्रीति, रेखा वर्मा, श्वेता शर्मा, स्वाति कौशिक व मोनिका आदि शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन सामूहिक सरस्वती वंदना के साथ हुआ।
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