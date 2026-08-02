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Bagpat News: कलयुगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा में मां ने नवजात बच्ची को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। एक महिला ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और उसे उठाकर चिकित्सक के पास लेकर गई। बच्ची की हालत स्थिर है। लोग मां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बच्ची को बचाने वाली महिला की सराहना कर रहे हैं।

Bagpat News: कलयुगी मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंका

Bagpat News: खेकड़ा। कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही एक महिला ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। महिला बच्ची को तुरंत निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंची। महिला ने बच्ची को अपनाने की बात कही है। बड़ागांव रेलवे फाटक के पास रास्ते से एक महिला गुजर रही थी। इस दौरान से झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह झाड़ियों के पास पहुंची तो किसी ने नवजात को फेंका हुआ था। महिला ने तुरंत बच्ची को उठाया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई।

महिला तुरंत बच्ची को लेकर नजदीकी चिकित्सक के पास ले गई। बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने बच्ची को फेंकने वाली कलयुगी मां के प्रति आक्रोश है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नवजात को फेंकने वाली महिला की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बच्ची की जान बचाने वाली महिला की सराहना की।

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