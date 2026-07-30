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Bagpat News: गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिती में मौत, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: गांगनौली गांव में सो रही महिला सावित्री की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह 6 माह की गर्भवती थी और पहले से बीमार थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसका कारण रात्रि में अधिक रक्तस्राव माना जा रहा है। परिवार में उसका पति अनिल और डेढ़ वर्ष की बेटी भारती है।

Bagpat News: गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिती में मौत, जांच में जुटी पुलिस

Bagpat News: दाहा। गांगनौली गांव में घर के अंदर सो रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांगनौली गांव निवासी महिला सावित्री 30 वर्ष पत्नी अनिल अपने घर के बरामदे में सोई हुई थी। बुधवार सुबह सावित्री चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी मिली। थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि मृतका महिला सावित्री की ननद बबली ने फोन कर दोघट थाने पर सूचना देकर बताया था कि उसकी भाभी सावित्री की मौत हो गई। सावित्री 6 माह की गर्भवती बताई गई, जो बीमार चल रही थी।

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मौत का कारण भी रात्रि में अधिक रक्तस्राव होना माना जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकरपंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया कि मृतका बीमार बताई गई थी प्रथम दृष्टया मौत का कारण रक्तस्राव होना माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट का निशान नहीं मिला। जिसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया। अब उन्नाव से मृतक महिला के परिजनों के आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार में मृतका का पति अनिल व डेढ़ वर्ष की भारती है। अनिल अपने परिवार से अलग रह रहा है

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