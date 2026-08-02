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Bagpat News: पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से ककड़ीपुर में पसरा मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बड़ौत। ककड़ीपुर के रहने वाले पूर्व कबड्डी खिलाड़ी शनिवार की सुबह शामली के नाला गांव के जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी। खिलाड़ी की हत्या की खबर मिलते ही

Bagpat News: पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से ककड़ीपुर में पसरा मातम

Bagpat News: बड़ौत। ककड़ीपुर के रहने वाले पूर्व कबड्डी खिलाड़ी शनिवार की सुबह शामली के नाला गांव के जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी। खिलाड़ी की हत्या की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुराहाल है। ककड़ीपुर गांव का रहने वाला 22 वर्षीय मोहना उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र जिला स्तर का कबड्डी खिलाड़ी रहा चुका है। वह पिता के साथ मिलकर गांव में खेती करता था। उसका बड़ा भाई प्राइवेट नौकरी करता है। मोहना ने अपनी एक स्प्रे मशीन भी बना रखी है, जिससे वह किसानों के खेत में स्प्रे करता था। परिजनों के अनुसार शनिवार सुबह करीब पांच बजे मोहना बाइक से नाला गांव में स्प्रे मशीन चलाने के लिए मजदूर लेने गया था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा।

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इसके बद परिजन उसकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान गांव नाला के रजवाहे की पटरी के पास किसान परविंदर के गन्ने के खेत में उसका गोली लगा शव पड़ा मिला। उसकी हत्या की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। मोहना की मां बृजेश देवी का रो-रोकर बुराहाल था।ग्रामीणों ने बताया कि दोनो भाई अविवाहित हैं। सूचना मिलते ही सुरेंद्र परिवार के लोगों के साथ नाला पहुंच गया। ग्रामीणों ने बताया कि मोहना जिला स्तर का कबड्डी खिलाड़ी रह चुका है। घर के हालात ठीक नहीं होने के कारण मोहना खेल छोड़कर खेती कर रहा था।

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