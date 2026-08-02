Bagpat News: बड़ौत में अतिक्रमण पर चला पालिका का हथौड़ा

Bagpat News: बड़ौत में अतिक्रमण पर चला पालिका का हथौड़ा
Bagpat News: बड़ौत में कोताना रोड पर वीआईपी शोरूम के पास नाले किनारे पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ पालिका ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के साथ कार्यवाही जारी रही। पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी की गई। नगर में अतिक्रमण नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया है।
Bagpat News: बड़ौत। नगर की कोताना रोड स्थित वीआईपी शोरूम के पीछे नाले किनारे पट्टे की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को पालिका ने अभियान चलाया। पालिका की टीम फोर्स के साथ वहां पर पहुंची और अतिक्रमण को तुड़वा दिया। इस अभियान का कुछ लोगों ने हल्का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के रहते उनकी एक नहीं चली। नगर की कोताना रोड पर शोरगिरान मोहल्ले से होकर जा रहे नाले के पास पट्टे की जमीन पर किए अतिक्रमण को कुछ सप्ताह पूर्व पालिका ने हटवाया था। उस पर कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन पुलिका ने अवैध निर्माण को तुड़वा दिया था।
अब कुछ दिन पहले इस स्थान पर कुछ दुकानदारों ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया।इस बात की जानकारी होने पर सभासद नीतू राठी, रमेश शर्मा, प्रमोद कुमार, रोबिन कश्यप ने ईओ मनोज कुमार रस्तोगी को शिकायती पत्र दिया। सभासदों की शिकायत पर शनिवार को पालिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में पालिका कर्मचारियों की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची और हथोड़ा चलाकर टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध किया, लेकिन पुलिस के रहते उनकी एक न चली। ईओ मनोज रस्तोगी ने बताया कि नगर में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अगर वहां पर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो इस बार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।