Bagpat News: खेकडा नगरपालिका ने सड़कों के गड्ढे भरवाये

Bagpat News: खेकड़ा। सावन माह में कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र नगरपालिका ने कस्बे की जर्जर सड़कों की मरम्मत कर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। रेलवे रोड और पाठशाला रोड पर बारिश से बने गहरे गड्ढों को तारकोल और रोड़ी के मिश्रण से भरकर सड़क को समतल कराया गया है। इससे न केवल कांवड़ियों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि रोजाना आने जाने वाले हजारों स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण कस्बे की दोनों प्रमुख सड़कें कई स्थानों पर उखड़ गई थीं। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सबसे अधिक चिंता उन शिवभक्तों की थी, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटते समय इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो नंगे पैर या दंडवत लेटकर यात्रा करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका ने तत्काल मरम्मत अभियान चलाया। गड्ढों को तारकोल और रोड़ी के मिश्रण से भरकर सड़क को समतल किया गया, जिससे मार्ग पहले की तुलना में काफी सुरक्षित हो गया है। नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील धामा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से कस्बे के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।