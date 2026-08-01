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Bagpat News: फिर गर्माया अवैध कब्जे का मुद्दा, अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: नगर पालिका के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी मनोज रस्तोगी को ज्ञापन दिया। उन्होंने अवैध निर्माण हटाने की मांग की। सभासदों ने कहा कि पिछले हफ्ते अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था, लेकिन फिर से किया गया है। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने की चेतावनी दी।

Bagpat News: फिर गर्माया अवैध कब्जे का मुद्दा, अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Bagpat News: बड़ौत। नगर पालिका के सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी मनोज रस्तोगी को ज्ञापन दिया। जिसमें नगर के कोताना रोड पर शोरूम के पीछे नाले पर दोबारा अतिक्रमण करने पर आपत्ति जताई और अतिक्रमण हटवाने व अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने की मांग की।

अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत

वार्ड नंबर 14 की सभासद नीतू राठी, वार्ड 23 के रमेश शर्मा, वार्ड 15 के प्रमोद शर्मा, वार्ड 6 के रॉबिन कश्यप सभासद ने अवैध निर्माण की शिकायत की। बताया कि लगभग एक पखवाड़ा पहले नगर पालिका द्वारा जेसीबी के द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त गया था। लेकिन इन लोगों ने पालिका के अधिकारियों, वह कुछ सभासदों के साथ मिलकर फिर से अवैध निर्माण कर लिया है। कहा कि इससे पालिका को राजस्व की हानि तो हो ही रही है, समाज में बदनामी भी की जा रही है। नाले पर हुए अवैध निर्माण से नाला सफाई में हो रही परेशानी का भी हवाला दिया गया। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

कार्यवाही की मांग

सभासदों ने अधिशासी अधिकारी से तुरंत अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सभासदों ने समाधान नहीं होने पर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिए जाने की चेतावनी दी। वहीं राजस्व निरीक्षक नेमचंद, जेई शिखा दुबे के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम भी अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सहयोग नहीं मिलने के कारण वह वापस लौट आए। कहा कि उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा.

कोट-

अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटाने के लिए पालिका की टीम मौके पर गई थी, लेकिन अतिक्रमण करने वालों का सहयोग नहीं मिला। मामले की एफआईआर कराई जाएगी। पुलिस बल की मांग कर कार्रवाई की जाएगी।

-मनोज रस्तोगी, ईओ नगर पालिका।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए?
नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची लेकिन अतिक्रमणकारियों का सहयोग नहीं मिला।
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