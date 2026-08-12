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Bagpat News: सांसदों ने पुरा महादेव पहुंचकर किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत सांसद डा. राजकुमार सांगवान, अंडमान एवं निकोबार सांसद विष्णु पद राय और असम के सांसद जयंता बसुमतारी ने शिवरात्रि पर पुरा महादेव मंदिर में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। सांसदों ने देश-प्रदेश की सुख-शांति की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा।

सांसदों ने पुरा महादेव पहुंचकर किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक
सांसदों ने पुरा महादेव पहुंचकर किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक

Bagpat News: बागपत। शिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को बागपत सांसद डा. राजकुमार सांगवान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पद राय और असम की कोकराझार लोकसभा सीट से सांसद जयंता बसुमतारी ने पुरा महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। तीनों सांसदों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा वातावरण हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने कहा कि भगवान महादेव की आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त मिलती है। इस दौरान मंदिर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने तीनों सांसदों का स्वागत किया।

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