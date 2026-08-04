Bagpat News: वक्फ़ संपत्तियों के संरक्षण और पंजीकरण पर मंथन

Bagpat News: बड़ौत। जमीअत उलेमा तहसील बड़ौत के तत्वावधान में सोमवार को मुफ्ती मेहरबान अकादमी में तहसील क्षेत्र के मुतवल्लियान-ए-औकाफ़ (वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधकों) की बैठक आयोजित की गई। इसमें वक्फ़ संपत्तियों के संरक्षण, पंजीकरण, मुतवल्लियत तथा नए वक्फ़ों के रजिस्ट्रेशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए मुतवल्लियों से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का आह्वान किया। मौलाना अबुल हसन नदवी ने कहा कि वक्फ़ उम्मत की अमानत है, जिसकी सुरक्षा और सही उपयोग सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जमीअत उलेमा जिला बागपत के उपाध्यक्ष मुफ्ती शाह आलम मजाहिरी ने कहा कि यदि मुतवल्ली अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें और वक्फ़ संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं पर ध्यान दें तो मस्जिदों, मदरसों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं का भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा।