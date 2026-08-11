Bagpat News: पुरा महादेव मेला: त्रयोदशी पर 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक
Bagpat News: पुरा महादेव गांव के भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के मौके पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एडीजी और राज्यमंत्री ने भी निरीक्षण किया। मेला क्षेत्र में पॉकेटमारी की घटनाएं भी हुईं।
Bagpat News: बालैनी/बागपत। पुरा महादेव गांव के ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार एवं त्रयोदशी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। त्रयोदशी का जलाभिषेक करने के लिए बालैनी से पुरा महादेव मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लग गई। चारों तरफ कांवड़िये ही कांवड़िये दिखाई दे रहे थे। मंदिर कमेटी का दावा है कि शाम तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि पुरा महादेव गांव के ऐतिहासिक भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में लाखों शिवभक्त जलाभिषेक करते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि पर तो 15 से 20 लाख कांवड़ियें और श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं।
सोमवार की सुबह जैसे ही शिवरात्री से पूर्व त्रयोदशी का जल चढ़ना शुरू हुआ, तो पुरा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों की भीड़ जुटने लगी। बालैनी बस अड्डे से लेकर पुरा महादेव मंदिर, हिसावदा से लेकर पुरा महादेव मंदिर और किनौनी से लेकर पुरा महादेव मंदिर तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िये ही नजर आ रहे थे। उन्होंने बारी आने पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी पंड़ित जयभगवान शर्मा ने बताया कि त्रयोदशी पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। दूसरी और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने के साथ ही पुलिस अलर्ट नजर आई। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय मेला क्षेत्र में भृमणशील रहे और पुलिस कर्मियों को दिशा-निर्देश देते रहे。
कांवड़ियों के साथ शिवभक्तों ने भी किया जलाभिषेक
सावन के दूसरे सोमवार और त्रयोदशी होने के कारण कांवड़ियों के साथ जनपद भर के शिवभक्त श्रद्धालु पुरा महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। भीड़ के मद्वेनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। जिले के सभी थानों की पुलिस के अलावा घुड़सवार पुलिस, आरएएफ, पीएसी भी मन्दिर के आसपास से लेकर बुढ़सैनी तक तैनात की गई थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों, बम निरोधी दस्ते, मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जा रही थी।
कंट्रोल रूम में अलर्ट रहे अधिकारी
कांवड़ मेले में चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए मंदिर कमेटी और प्रशासन द्वारा हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जिनके संचालन के लिए मंदिर परिसर और गेस्ट हाउस में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। मंदिर परिसर और गेस्ट हाउस में लगे कैमरों की निगरानी के लिए पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। जिनमें पुलिस कर्मियों ने रात दिन मेले की निगरानी की। वहीं, बम निरोधक दस्ता भी तैनात रहा। जो समय-समय पर मेला स्थल पर चेकिंग करता नजर आया। उसे जहां भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, टीम ने उसकी तुरंत ही चेकिंग की।
एडीजी ने किया मेले का निरीक्षण
एडीजी मेरठ जोन भानू भाष्कर ने सोमवार को पुरा महादेव मंदिर पहुंचकर मेले की सुरक्षा-व्यवस्था को परखा। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कांवड़ियों से भी वार्ता की। उनसे व्यवस्थाओं और असुविधाओं की जानकारी की। इसके बाद उन्होंने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
किसी की चैन गायब तो किसी का पर्स हुआ चोरी
पुरा महादेव मेले में पॉकेट मार गिरोह भी सक्रिय बना रहा। मेला क्षेत्र में लगाई गई दुकानों पर खरीददारी करने के लिए पहुंचे कई कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का उन्होंने पर्स और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को घटनाओं की जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए पॉकेट मारों का पता लगाने का भी प्रयास किया। लोनी निवासी महिला श्रद्धालु अनीता की तो झपटमारों ने सोने की चेन की झपट ली। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की।
बारिश होते ही हर-हर महादेव के लगने लगे जयकारें
सोमवार की सुबह से दोपहर तक मौसम में उमस बनी हुई थी। हालात इस कदर बने हुए थे लोगों को चक्कर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दोपहर में साढ़े 12 बजे, आसमान काले बादलों से पट गया। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। बारिश शुरू होते ही कांवड़ियों का जोश भी बढ़ गया। उन्होंने हर-हर महादेव के जयकारें लगाने शुरू कर दिए। वहीं, पसीनों से तरबतर होकर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को भी बारिश से राहत मिली। वे बारिश के बीच ही ड्यूटी स्थल पर डटे रहे। एडीजी भानू भाष्कर और एसपी सूरज कुमार राय ने भी छाता लगाकर मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारी भी बारिश में भीग गए।
राज्यमंत्री ने किया जलाभिषेक
राज्यमंत्री केपी मलिक सोमवार की दोपहर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए पुरा महादेव मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि-विधान के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। इस दौरान केपी मलिक ने सुरक्षा-व्यवस्था का भी जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
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