Bagpat News: सड़कों पर डाक कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस ने संभाली व्यवस्था

Bagpat News: सड़कों पर डाक कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस ने संभाली व्यवस्था
Bagpat News: बड़ौत। शिवरात्रि से एक दिन पहले हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की भीड़ ने सड़कों का स्वरूप बदल दिया। डाक कांवड़ियों की संख्या अधिक रहने से यातायात में समस्या आई। बारिश के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था, सभी जगह बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे।
Bagpat News: बड़ौत। शिवरात्रि से एक दिन पहले हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की भीड़ ने सड़कों का स्वरूप बदल दिया। सोमवार को दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे, बड़ौली रोड और प्रमुख संपर्क मार्गों पर डाक कांवड़ियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सड़कें पूरी तरह उनके कब्जे में नजर आईं। पैदल कांवड़ियों की तुलना में डाक कांवड़ियों की संख्या कई गुना अधिक रही, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बना रहा। सुबह से ही हाथों में गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर दौड़ते डाक कांवड़ियों की टोलियां लगातार गुजरती रहीं। उनके साथ चल रहे बाइक सवार, बोलेरो, ट्रक और डीजे वाहनों ने पूरे मार्ग को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। जगह-जगह बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। पीएन शर्मा पार्क सहित प्रमुख चौराहों और मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। डाक कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों को सड़क किनारे खड़ी भीड़ को हटाकर मार्ग खाली कराना पड़ा। कांवड़ यात्रा देखने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में सड़क किनारे मौजूद रहे। वहीं, पारंपरिक पैदल कांवड़ियों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। जहां एक ओर श्रद्धालु इसे आस्था और उत्साह का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेज आवाज वाले डीजे, वाहनों की लंबी कतारें और बार-बार लगने वाले जाम आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने रहे। डाक कांवड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रूट डायवर्जन लागू किया। इसके बावजूद यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को लगातार मशक्कत करनी पड़ी। नगर पालिका की ओर से मार्गों पर साफ-सफाई, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं भी जारी रहीं। दोपहर के समय जोरदार बारिश होने से जमा लोगों की भीड़ तो छंट गई, लेकिन कांवड़ियां गंगाजल लेकर दौड़ते रहे.
आस्था की रफ्तार के आगे फीके पड़े रास्ते
बड़ौत। शिवरात्रि आते ही डाक कांवड़ियों की रफ्तार चरम पर पहुंच गई है। हाईवे से लेकर ग्रामीण मार्गों तक हर ओर भगवा रंग दिखाई दिया। गंगाजल लेकर दौड़ते शिवभक्तों के उत्साह ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। सड़क किनारे खड़े लोग भी कांवड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए, जबकि पुलिस और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में जुटा रहा.
नन्हे बच्चे को लेकर बढ़ते रहे कदम
बड़ौत। लुहारी गांव की सरिता अपने एक साल के छोटे बच्चे को लेकर हरिद्वार से पुरा महादेव गंगाजल लेकर लौटी। अपने पति के साथ वह एक साल के बच्चे आउस को ट्रॉली में लिटाकर धीरे धीरे पुरा महादेव पहुँची। जोरदार बारिश हुई तो बच्चे को प्लास्टिक की बड़ी पन्नी से ढक दिया, लेकिन कदम नहीं रुके। सरिता ने बताया कि उसने मन्नत मांगी थी कि उसकी गोद भर गई तो वह कांवड़ लाएगी। एक साल बेटा हुआ तो इस बार बेटे को ही साथ लेकर कांवड़ लाकर अपना संकल्प पूरा किया.
बारिश के बीच आस्था का सैलाब
बड़ौत। मूसलाधार बारिश के बीच बागपत की सड़कों पर एक तरफ पानी का सैलाब नजर आया तो दूसरी तरफ बम-बम भोले के जयकारों के साथ आस्था का सैलाब उमड़ता रहा। तेज बारिश में डाक कांवड़ दौड़ती रही और पैदल कांवड़िये भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। कई फीट पानी के बीच कांवड़ियों का यह उत्साह देखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा। मौसम की चुनौती के बावजूद शिवभक्तों के चेहरे पर उत्साह और जुबान पर भोलेनाथ का नाम रहा.
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लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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