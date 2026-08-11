Bagpat News: सड़कों पर डाक कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस ने संभाली व्यवस्था

Bagpat News: बड़ौत। शिवरात्रि से एक दिन पहले हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की भीड़ ने सड़कों का स्वरूप बदल दिया। सोमवार को दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे, बड़ौली रोड और प्रमुख संपर्क मार्गों पर डाक कांवड़ियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सड़कें पूरी तरह उनके कब्जे में नजर आईं। पैदल कांवड़ियों की तुलना में डाक कांवड़ियों की संख्या कई गुना अधिक रही, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बना रहा। सुबह से ही हाथों में गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर दौड़ते डाक कांवड़ियों की टोलियां लगातार गुजरती रहीं। उनके साथ चल रहे बाइक सवार, बोलेरो, ट्रक और डीजे वाहनों ने पूरे मार्ग को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। जगह-जगह बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। पीएन शर्मा पार्क सहित प्रमुख चौराहों और मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। डाक कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बना रहा। कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों को सड़क किनारे खड़ी भीड़ को हटाकर मार्ग खाली कराना पड़ा। कांवड़ यात्रा देखने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में सड़क किनारे मौजूद रहे। वहीं, पारंपरिक पैदल कांवड़ियों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। जहां एक ओर श्रद्धालु इसे आस्था और उत्साह का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेज आवाज वाले डीजे, वाहनों की लंबी कतारें और बार-बार लगने वाले जाम आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने रहे। डाक कांवड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रूट डायवर्जन लागू किया। इसके बावजूद यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को लगातार मशक्कत करनी पड़ी। नगर पालिका की ओर से मार्गों पर साफ-सफाई, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं भी जारी रहीं। दोपहर के समय जोरदार बारिश होने से जमा लोगों की भीड़ तो छंट गई, लेकिन कांवड़ियां गंगाजल लेकर दौड़ते रहे.