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Bagpat News: श्रावणी मेला शुरू, पहले दिन 20 हजार ने किया जलाभिषेक

By Nazim Azad
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बालैनी में पुरा महादेव मंदिर पर शिवरात्री के अवसर पर चार दिवसीय श्रावणी मेला शुरू हो गया है। पहले दिन 20,000 से अधिक कांवड़ियों ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है।

श्रावणी मेला शुरू, पहले दिन 20 हजार ने किया जलाभिषेक
श्रावणी मेला शुरू, पहले दिन 20 हजार ने किया जलाभिषेक

Bagpat News: बालैनी। पुरा महादेव मंदिर पर शिवरात्री के अवसर पर लगने वाला चार दिवसीय श्रावणी मेला रविवार से शुरू हो गया। मेले के पहले दिन 20 हजार से अधिक कांवड़ियों ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया। शिवभक्तों ने लाइनों में लगकर भोले बाबा के जयकारों के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है। एडीएम और एएसपी दिनभर मंदिर पर डटे रहे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते रहे। पुरा गांव स्थित ऐतिहासिक परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर पर साल में दो बार श्रावणी और फाल्गुनी मेला लगता है। जिनमें लाखों शिवभक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिये यहां दूर-दारज से लोग जलाभिषेक करने के लिये आते है। मंदिर पर रविवार से चार दिवसीय श्रावणी मेला शुरू हो गया। सुबह से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी। कांवड़ियों ने लाइनों में लगकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। परिवारों की सुख शांति की कामना की। मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया कि शाम तक 20 हजार से अधिक शिवभक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। बताया कि रविवार की रात से मंदिर पर भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। सोमवार को त्रियोदशी के अवसर पर लाखों कांवड़िये भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से मेले की निगरानी की जा रही है। वहीं, डॉग स्क्वायड, आरएएफ, पीएसी मेले की निगरानी में लगी हुई है। दूसरी ओर एडीएम विनीत उपाध्याय और एएसपी प्रवीण सिंह चौहान सुबह से ही मंदिर पर मौजूद रहे और लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे.

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पीएचसी में सैंकड़ों कांवड़ियों ने पाया उपचार

बालैनी। पुरा महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने आने वाले कांवड़िये पीएचसी पर अपना उपचार भी करा रहे है। रविवार को 200 से अधिक कांवड़ियों ने पीएचसी में उपचार प्राप्त किया। अधिकतर कांवड़ियों को दर्द, बुखार, चक्कर की समस्या बनी रही। डॉक्टरों ने चैक करने के बाद उन्हें दवाई देकर उनका उपचार किया।

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दिव्यांगों के लिये व्हील चेयर की सुविधा

बालैनी। पुरा महादेव मंदिर पर दिव्यांग लोगों के लिये डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग शिवभक्त व्हील चेयर पर बैठकर गर्भ गृह में जाएंगे और भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करेंगे।

डाक कांवड़ और दंडवत परिक्रमा यात्रा के लिये बनाया गया समाप्ति स्थल

बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर डाक कांवड़ और दंडवत परikrमा कर हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों के लिये मंदिर के बाहर गेस्ट हाउस के समीप समाप्ति स्थल बनाया गया है। मंदिर समिति की तरफ से बोर्ड लगाया गया है कि डाक कांवड़ और दंडवत कांवड़ लाने वाले कांवड़िये यहां अपनी यात्रा समाप्त कर दें और यहां से लाइन में लगकर ही भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू हुआ?
श्रावणी मेला रविवार से शुरू हो गया।
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Nazim Azad

लेखक के बारे में

Nazim Azad

शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।

कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।

उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
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