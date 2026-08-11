Bagpat News: बागपत : शिवरात्रि पर पुरामहादेव मंदिर पर उमड़ी कावंड़ियों की भीड़

Bagpat News: बागपत। पुरामहादेव मंदिर पर लगे श्रावणी मेले में शिवरात्री पर जलाभिषेक करने के लिये कावंड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी।कावंड़िये लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर रहे है।डीएम और एसपी मंदिर में रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान संभाले हुए है। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर लगे श्रावणी मेले के तीसरे दिन शिवरात्री के अवसर पर कांवड़ियों की भीड़ मंदिर पर उमड़ पड़ी।जिधर देखो उधर केसरिया रंग नजर आ रहा है चारो तरफ भोले के जयकारे गूंज रहे है।कावंड़िये लंबी लंबी लाइनों में लगकर घण्टो इंतेजार के बाद भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर रहे है।सुबह 3 बजकर 54 मिनट पर झंडापुजन शुरू हुआ एक घण्टे तक चले पूजन के बाद 4 बजकर 54 मिनट पर झंडारोहण किया गया जिसके बाद चतुर्दशी का मुख्यजलाभिषेक शुरू हुआ।