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Bagpat News: बागपत : शिवरात्रि पर पुरामहादेव मंदिर पर उमड़ी कावंड़ियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में पुरामहादेव मंदिर पर श्रावणी मेले के दौरान शिवरात्रि के अवसर पर कावंड़ियों की भारी भीड़ जुटी। कावंड़िये लम्बी लाइनों में लगकर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा के कारण डीएम और एसपी ने मंदिर में दल तैनात किया है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक 15 लाख से अधिक कांवड़िये जलाभिषेक कर चुके थे।

बागपत : शिवरात्रि पर पुरामहादेव मंदिर पर उमड़ी कावंड़ियों की भीड़
बागपत : शिवरात्रि पर पुरामहादेव मंदिर पर उमड़ी कावंड़ियों की भीड़

Bagpat News: बागपत। पुरामहादेव मंदिर पर लगे श्रावणी मेले में शिवरात्री पर जलाभिषेक करने के लिये कावंड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी।कावंड़िये लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर रहे है।डीएम और एसपी मंदिर में रहकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान संभाले हुए है। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर लगे श्रावणी मेले के तीसरे दिन शिवरात्री के अवसर पर कांवड़ियों की भीड़ मंदिर पर उमड़ पड़ी।जिधर देखो उधर केसरिया रंग नजर आ रहा है चारो तरफ भोले के जयकारे गूंज रहे है।कावंड़िये लंबी लंबी लाइनों में लगकर घण्टो इंतेजार के बाद भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर रहे है।सुबह 3 बजकर 54 मिनट पर झंडापुजन शुरू हुआ एक घण्टे तक चले पूजन के बाद 4 बजकर 54 मिनट पर झंडारोहण किया गया जिसके बाद चतुर्दशी का मुख्यजलाभिषेक शुरू हुआ।

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चतुर्दशी लगते ही लाइन में लगे कांवड़ियों ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करना शुरू कर दिया।सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय मंदिर में केम्प किये हुए है और लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे है।मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया कि श्रावणी मेले में मंगलवार सुबह 10 बजे तक 15 लाख से अधिक कांवड़िये जलाभिषेक कर चुके है और लाखों कांवड़िये लाइन में लगे हुए है।

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