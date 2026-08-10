Bagpat News: मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से भोले बाबा की मूर्ति लेकर पहुंचे कांवड़ियां
Bagpat News: दाहा के पाली गांव के दो युवकों आशीष और सौरभ ने हरिद्वार से भगवान शिव की मूर्ति और गंगाजल लाकर अपनी मन्नत पूरी की। उनके अनुसार, बहन के बेटे शिवांश के जन्म की मन्नत के बाद उन्होंने यह यात्रा की। अब वे गांव के शिव मंदिर में विधिपूर्वक जलाभिषेक करेंगे।
Bagpat News: दाहा। मनोकामना पूर्ण होने पर बागपत के पाली गांव निवासी दो युवक हरिद्वार से भोले बाबा की मूर्ति और गंगाजल लेकर कांवड़ के साथ दाहा पहुंचे। दोनों युवक अब अपने गांव के शिव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। दरअसल, बागपत के पाली गांव निवासी आशीष और सौरभ ने बताया कि उन्होंने भोले बाबा से भांजे की मन्नत मांगी थी। जिसके बाद उनकी बहन ने बेटे शिवांश को जन्म दिया। जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो गई। जिसके बाद उन्होंने हरिद्वार जाकर गंगाजल लिया और भोले बाबा की मूर्ति के साथ कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की और बढ़ रहे। उन्होंने बताया कि गांव पहुंचकर शिव मंदिर में विधि-विधान से गंगाजल से भोले बाबा का जलाभिषेक कर मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव का आभार जताएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।