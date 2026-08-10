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Bagpat News: मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से भोले बाबा की मूर्ति लेकर पहुंचे कांवड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: दाहा के पाली गांव के दो युवकों आशीष और सौरभ ने हरिद्वार से भगवान शिव की मूर्ति और गंगाजल लाकर अपनी मन्नत पूरी की। उनके अनुसार, बहन के बेटे शिवांश के जन्म की मन्नत के बाद उन्होंने यह यात्रा की। अब वे गांव के शिव मंदिर में विधिपूर्वक जलाभिषेक करेंगे।

Bagpat News: मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से भोले बाबा की मूर्ति लेकर पहुंचे कांवड़ियां

Bagpat News: दाहा। मनोकामना पूर्ण होने पर बागपत के पाली गांव निवासी दो युवक हरिद्वार से भोले बाबा की मूर्ति और गंगाजल लेकर कांवड़ के साथ दाहा पहुंचे। दोनों युवक अब अपने गांव के शिव मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे। दरअसल, बागपत के पाली गांव निवासी आशीष और सौरभ ने बताया कि उन्होंने भोले बाबा से भांजे की मन्नत मांगी थी। जिसके बाद उनकी बहन ने बेटे शिवांश को जन्म दिया। जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो गई। जिसके बाद उन्होंने हरिद्वार जाकर गंगाजल लिया और भोले बाबा की मूर्ति के साथ कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की और बढ़ रहे। उन्होंने बताया कि गांव पहुंचकर शिव मंदिर में विधि-विधान से गंगाजल से भोले बाबा का जलाभिषेक कर मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव का आभार जताएंगे।

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