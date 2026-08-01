शूटिंग में विहान ने जीता कांस्य पदक
चांदीनगर के ढिकौली छात्र विहान ढाका ने देहरादून में आयोजित ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। एनएस पब्लिक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र विहान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 376.6 अंक प्राप्त किए। उनके कोच उज्जवल चौधरी और शेखर तोमर ने विहान की प्रतिभा की तारीफ की।
चांदीनगर। ढिकौली के छात्र ने देहरादून में आयोजित ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया। एडवोकेट अनुज ढाका ने बताया कि उनका बेटा विहान ढाका काठा गांव स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं का छात्र है। देहरादून में सम्पन्न हुई स्वर्गीय जसपाल राणा मेमोरियल ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में दस मीटर एयर पिस्टल सब यूथ मेन इंडिविजुअल कैटगरी में खेलते हुए 400 में से 376.6 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। विहान के कोच उज्जवल चौधरी और शेखर तोमर ने बताया की विहान प्रतिभा का धनी है। पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।