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शूटिंग में विहान ने जीता कांस्य पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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चांदीनगर के ढिकौली छात्र विहान ढाका ने देहरादून में आयोजित ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। एनएस पब्लिक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र विहान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 376.6 अंक प्राप्त किए। उनके कोच उज्जवल चौधरी और शेखर तोमर ने विहान की प्रतिभा की तारीफ की।

शूटिंग में विहान ने जीता कांस्य पदक
शूटिंग में विहान ने जीता कांस्य पदक

चांदीनगर। ढिकौली के छात्र ने देहरादून में आयोजित ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया। एडवोकेट अनुज ढाका ने बताया कि उनका बेटा विहान ढाका काठा गांव स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं का छात्र है। देहरादून में सम्पन्न हुई स्वर्गीय जसपाल राणा मेमोरियल ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में दस मीटर एयर पिस्टल सब यूथ मेन इंडिविजुअल कैटगरी में खेलते हुए 400 में से 376.6 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। विहान के कोच उज्जवल चौधरी और शेखर तोमर ने बताया की विहान प्रतिभा का धनी है। पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है।

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