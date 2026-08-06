Bagpat News: उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट
Bagpat News: खेकड़ा के रटौल के बड़ा मोहल्ला निवासी चंद्रपाल ने पुलिस को बताया कि 4 अगस्त की रात उसकी दुकान पर एक व्यक्ति ने सामान लेकर बिना पैसे दिए भागने की कोशिश की। पैसे मांगने पर वह गाली-गलौज करते हुए भाग गया। अगले दिन आरोपी ने अपने भाई और चाची के साथ उसके घर पहुँचकर मारपीट की।
Bagpat News: खेकड़ा। रटौल के बड़ा मोहल्ला निवासी चंद्रपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चौराहे पर उसकी दुकान है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति चार अगस्त की रात करीब आठ बजे दुकान पर आया और सामान लेकर बिना पैसे दिए जाने लगा। जब उससे पैसे मांगे गए तो वह गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पीड़ित का आरोप है कि अगले दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे आरोपी अपने भाई और चाची के साथ उसके घर पहुंचा और उसके और भाई के साथ मारपीट की।
इस दौरान उनके हाथ में धारदार हथियार था। बीच-बचाव कराने आई उसकी पत्नी को भी धक्का देने से चोट लगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
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