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Bagpat News: शराब की दुकानें बंद कराने की मांग, सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बड़ौत में कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने तहसील में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी मोहित चौहान ने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है। एसडीएम ने ज्ञापन को शासन को भेजने का वादा किया।

Bagpat News: शराब की दुकानें बंद कराने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Bagpat News: बड़ौत। कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों को बंद कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को नगर के लोगों ने तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाजसेवी मोहित चौहान ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही रहती है। ऐसे में कानून-व्यवस्था और धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को भी यात्रा अवधि में बंद रखा जाना चाहिए। इस दौरान प्रवीण वर्मा, आलोक शास्त्री, पोविन्द्र सभासद, निखिल जैन, रणवीर सिंह, सचिन शर्मा, विकास वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एसडीएम बाल कृष्ण सिंह ने ज्ञापन शासन को भेजने का आश्वासन दिया।

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