Bagpat News: कांवड़ मार्गों पर गंदगी के चलते डीपीआरओ को नोटिस

Bagpat News: कांवड़ मार्गों पर गंदगी के चलते डीपीआरओ को नोटिस
Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान जिला पंचायती राज विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। कांवड़ मार्गों पर गंदे पानी और जलभराव की समस्या बनी हुई है। डीएम ने डीपीआरओ को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा सिर पर है, लेकिन जिला पंचायती राज विभाग की लापरवाही बरकरार है। कांवड़ मार्गों पर नालियों और तालाबों का गंदा पानी बह रह है। जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस लापरवाही पर डीएम ने डीपीआरओ को नोटिस जारी किया। लाखों की संख्या में से जिले के मार्गों से शिवभक्त कांवड़िये अपने गंतव्य को गुजरते है। इक्का-दुक्का शिवभक्तों का आना शुरू भी हो गया है। एक-दो रोज में मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर नौ से 12 अगस्त तक मेले का आयोजन होगा। 11 अगस्त को शिवरात्रि का मुख्य जलाभिषेक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर होगा।
प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन जिला पंचायत राज विभाग की लापरवाही सामने आने पर डीएम अस्मिता लाल डीपीआरओ रमेश चंद गुप्ता को नोटिस जारी किया। डीपीआरओ को चेतावनी दी कार्य में लापरवाही मिलने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिकूल आख्या शासन को भेजी जाएगी।
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