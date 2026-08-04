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Bagpat News: रूट डायवर्ट होते ही ट्रेनों में बढ़ गई भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की दिशा में आने वाले भारी वाहनों को रोका जा रहा है और ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। नौकरीपेशा लोगों को गंतव्य तक पहुँचने में बहुत परेशानी हो रही है।

Bagpat News: रूट डायवर्ट होते ही ट्रेनों में बढ़ गई भीड़

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन होते ही यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। जिसके चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मवीकला में ईपीई पर रोका जा रहा है। निवाड़ा चेकपोस्ट पर हरियाणा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को रोका जा रहा है। बड़ौत-छपरौली रोड पर बड़े वाहनों का संचालन बंद करा दिया गया है। वहीं, भड़ल से बड़ौत आने वाले मार्ग पर भी रूट डायवर्ट कर दिया गया है। जिसके चलते नौकरीपेशा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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दिल्ली-शामली रेलमार्ग की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गई है।

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