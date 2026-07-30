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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: उड़ान भरेगी इकोनॉमी, 150 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में सावन माह की शुरुआत के साथ ही शिवभक्ति के माहौल में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर जिले में 100-150 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। यात्रा से जुड़े शिविरों और भंडारों के चलते सब्जी मंडी और टेंट व्यवसाय में भी तेजी आई है।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: उड़ान भरेगी इकोनॉमी, 150 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार

Bagpat News: बागपत। सावन माह का आगाज होते ही जिलेभर में आस्था, भक्ति, उल्लास और शिवभक्ति का माहौल बनने लगा है। शिवालयों में जल चढ़ाने की तैयारियों के साथ ही सड़कों पर बम-बम भोले और हर-हर महादेव का पावन जयघोष गूंजने लगा है। कांवड़ यात्रा न केवल लाखों श्रद्धालुओं की अटूट धार्मिक श्रद्धा और साधना का प्रतीक है, बल्कि यह जिले की अर्थव्यवस्था को भी हर साल मजबूती प्रदान करती है। कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिलेभर में 100 से 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार का अनुमान है। कांवड़ यात्रा आस्था का महापर्व है। इस महापर्व के दौरान के बाजारों में खरीदारी के लिए शिवभक्तों की भीड़ रहती है। यात्रा के चलते जिले के शहरी व ग्रामीण बाजारों में छोटे-बड़े हर प्रकार के सामान की खूब खरीदारी हो रही है। कांवड़ियों के विशेष वस्त्र, बोल-बम’ छपी टी-शर्ट, हाफ पैंट, गमछे, पूजा-सामग्री, सजावटी वस्तुओं का बाजार पूरी तरह से गुलज़ार हो चुका है। यात्रा मार्गों पर आयोजित होने वाले अनगिनत भंडारों, सेवा शिविरों, यातायात संसाधनों और ईंधन की खपत के जरिए जिले की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपये का सीधा निवेश हो रहा है। होटल व्यवसाय को देखा जाए, तो इसमें भी 10 से 15 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद कारोबारी जता रहे है。

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टेंट, लाइट, साउंड व सजावट के सामान पर होगी धनवर्षा

शिवालयों से लेकर कांवड़, डाक कांवड़ और कांवड़ शिविरों में टेंट के साथ ही लाइट और साउंड सिस्टम का प्रयोग होता है। टेंट कारोबारी राजकुमार त्यागी ने बताया कि शिवालयों के साथ ही कांवड़ शिविरों के लिए टेंट का सामान बुक हो चुका है। उनके साथ ही जिलेभर के 100 से अधिक टेंट कारोबारियों का सामान शिविरों के लिए बुक हो चुका है। कई स्थानों पर तो काम शुरू भी हो गया है। बताया कि सजवाट, लाइट, साउंड सिस्टम के जरिए कारोबारी कम से कम 40 करोड़ रुपये का कारोबार करेंगे।

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शिविरों और भंडारों से चमका सब्जी मंडी का बाजार

कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात जगह-जगह लगने वाले नि:शुल्क सेवा शिविर और भंडारे हैं। सूखे मेवे और पैक्ड मिनरल वॉटर की भारी खपत होती है। केवल भंडारों और सेवा शिविरों के माध्यम से ही जिले की थोक किराना मंडियों, फल-सब्जी मंडियों और डेयरियों में करोड़ों का अतिरिक्त व्यापार होता है। कारोबारी राजकुमार, मनोज आदि ने बताया कि शिविरों में प्रतिदिन सब्जी के साथ फल पहुंचते है। कुल मिलाकर 45 करोड़ से अधिक का कारोबार कांवड़ यात्रा के 13-14 दिनों में हो जाता है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कितने करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है?
कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिलेभर में 100 से 150 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।
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