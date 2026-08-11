Bagpat News: सर्वखाप ब्राह्मण समाज ने कांवडियों को किया सम्मानित
Bagpat News: खेकड़ा में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों का सर्व खाप ब्राह्मण समाज द्वारा स्वागत किया गया। शिवभक्तों को तुलसी की माला, पटका, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कांवड़ियों ने 200 किलोमीटर पैदल चलकर खेकड़ा पहुँचे। खाप चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे।
Bagpat News: खेकड़ा। खेकड़ा में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों का सर्व खाप ब्राह्मण समाज द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान शिवभक्तों को तुलसी की माला, पटका, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खेकड़ा कस्बे के शिव भक्त लक्ष्य, शिवा, नकुल और अभिषेक लगभग 200 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर हरिद्वार से 121 लीटर गंगाजल लेकर खेकड़ा पहुंचे। खाप चौधरी उमेश शर्मा, कर्णपाल, विपिन शर्मा, विवेक शर्मा, सुशील शर्मा, विनय, बॉबी, बिट्टू सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।
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