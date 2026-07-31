Bagpat News: कांवड़ यात्रा : गंदगी और जलभराव पर सीडीओ ने जताई नाराजगी

Bagpat News: बागपत में कांवड़ मार्गों पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान गंदगी और जलभराव के मामले पाए। सीडीओ ने निर्देश दिए कि जलभराव को खत्म किया जाए और नियमित सफाई कराई जाए। 68 शिविरों की अनुमति दी गई है, जो कांवड़ियों की सेवा हेतु लगाए जाएंगे।

Bagpat News: बागपत। कांवड़ मार्गों पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारियों को निरीक्षण में गंदगी और जलभराव की समस्या मिल रही है। गुरुवार को सीडीओ ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया, जहां जगह-जगह गंदगी और जलभराव मिला। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीपीआरओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई और परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर मेला सिर पर है।

समस्याओं का निरीक्षण उसके बावजूद कांवड़ मार्गों की समस्याएं दूर नहीं हो रही है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुरा महादेव गांव में निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी मिली और पार्किंग स्थल पर जलभराव मिला है। मवीकलां गांव पहुंचे तो यहां भी जगह-जगह गंदगी मिली। उन्होंने तुरंत डीपीआरओ रमेश चंद गुप्ता को स्थिति से अवगत कराया और नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि पार्किंग स्थल पर जलभराव की समस्या के लिए भट्ठे की रापिस डालकर जलभराव को खत्म किया जाए और नियमित रूप से सफाई कराएंगे। सीडीओ ने बताया कि शेखपुर गांव में एक कच्चा रास्ता है, जहां से कांवड़िए गुजरते है, वहां पर बरसात के चलते मिट्टी का कटान हो गया था। यहां से गुजरने में शिवभक्तों को परेशानी न हो उसके लिए डीपीआरओ को जल निकासी के लिए पाइप डालने के निर्देश दिए है।

68 शिविरों के लिए दी गई अनुमति बागपत। कांवड़ मार्गों पर और परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर कांवड़ियों की सेवा के लिए हर साल शिविर लगाए जाते है। पिछले वर्ष 126 शिविर लगाकर समाजसेवियों ने कांवड़ियों की सेवा की थी। इस बार भी शिविर लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय पर लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 68 शिविरों की अनुमति विभाग की ओर से दे दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य डीपी सिंह ने बताया कि शिविरों की पूरी पड़ताल के बाद अनुमति दी जा रही है। सभी को शिविर में स्वच्छता के साथ शिविरों का संचालन करने के लिए निर्देश दिए।