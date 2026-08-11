Bagpat News: सरकारी कार्यालयों में पसरा रहा सन्नाटा

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के चलते इन दिनों अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इसके चलते सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दिनभर अधिकारियों की कुर्सी खाली पड़ी रहती है। लोग फरियाद लेकर पहुंचते है, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है। अधिकारियों के कार्यालयों में न बैठने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। कांवड़ मेले के चलते प्रशासन द्वारा ज्यादातर विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी व्यवस्था बनाने में लगाई है। सोमवार की सुबह हिन्दुस्तान की टीम विकास भवन में पहुंची, तो वहां अधिकांश कार्यालय खाली पड़े मिले। पूछने पर वहां तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों की पुरा महादेव मेले में ड्यूटी लगी हुई है। कई किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन अधिकारी के न मिलने के कारण उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं विकास भवन में सीडीओ ओर डीपीआरओ कार्यालय में भी ऐसी ही स्थिति मिली। अधिकारियों के न मिलने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। लोगों को भी काम न होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.